Следователи извлекли из-под обломков тела погибших при крушении Ан-24

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Следователи извлекли из-под обломков тела погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом заявил руководитель Восточного межрегионального СУТ СК России Алексей Александров.

"Следователями зафиксирована обстановка в момент крушения самолета, установлены самописцы, извлечены тела из-под обломков", – говорится в комментарии в телеграм-канале.

Самолет Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение 24 июля. На его борту находились 48 человек, по данным следственных органов, все они погибли. Известно, что 13 из них были жителями Хабаровского края, также в самолете находился гражданин Китая.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. В числе основных рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе.

Родственникам погибших в крушении выплатят по 5 миллионов рублей. Также будет инициирована проверка деятельности "Ангары" на предмет выполнения Федеральных авиационных правил.

