АТОР: пожар в районе Аланьи не угрожает российским туристам

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар в районе турецкой Аланьи не представляет угрозы для российских организованных путешественников. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с РИА Новости.

"Их отдых проходит по плану. Аннуляций и просьб о досрочном возвращении нет", – заверила она.

Ломидзе сослалась на сведения принимающих компаний, согласно которым очаги лесных пожаров охватили только горы и не распространились на прибрежные зоны.

Тем не менее она подчеркнула, что огонь может перекинуться на отдельные эко-отели в горах близ Аланьи, однако они не пользуются популярностью у российских путешественников.

"И наши туроператоры их не продают", – заключила глава АТОР.

Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди около Алании в ночь на 19 сентября. В результате были эвакуированы жители 100 домов. Представители гостиниц на побережье рассказали, что пожар не мешает туристам и эвакуация отдыхающих не требуется.

В конце августа лесной пожар начался неподалеку от села Криница под Геленджиком. Из-за возгорания 23 человека на Черноморском побережье оказались отрезаны от путей эвакуации. Спустя время их доставили на безопасный пляж.

Кроме того, спасатели вывезли туристов с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика. В итоге возгорание удалось локализовать спустя сутки, а ликвидировать – еще через два дня.

