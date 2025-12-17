Врач Сагиров: в Москве от вызова скорой до операции при инфаркте проходит не более 40 мин

В столичных больницах доступен полный спектр кардиохирургической помощи: от исправления пороков у новорожденных до пересадки сердца. Главный внештатный специалист департамента здравоохранения города Москвы, сердечно-сосудистый хирург, заведующий первым кардиохирургическим отделением Института Склифосовского Марат Сагиров рассказал Москве 24, как устроена служба сердечно-сосудистой хирургии города, какие инновации внедрены в практику и что позволяет добиваться впечатляющих результатов в лечении инфарктов и инсультов.

Фото: департамент здравоохранения Москвы

– Марат Анварович, давайте начнем с общей картины. Как сегодня устроена служба сердечно-сосудистой хирургии Москвы?

– Москва выстроила целостную систему помощи – от профилактики и ранней диагностики до высокотехнологичных операций и полноценной реабилитации. Главная цель – не просто спасти человека, а обеспечить достойное качество его жизни так, чтобы он оставался активным и счастливым еще долгие годы.

В столичных больницах доступен полный спектр кардиохирургической помощи и взрослым, и детям – от исправления врожденных пороков у новорожденных до установки искусственных желудочков или пересадки сердца. В городе работают специализированные центры, в которых принимают экстренных пациентов. Врачи, используя современное оборудование, гибридные операционные, точно диагностируют патологии и выполняют сложнейшие вмешательства на сердце и сосудах, проводят многие операции малоинвазивно, то есть максимально бережно по отношению к организму человека.

Для маленьких пациентов с пороками сердца, нарушениями сердечного ритма и другими тяжелыми заболеваниями, требующими оперативного вмешательства, созданы специализированные детские центры кардиохирургии (Морозовская ДГКБ, ДГКБ им. Н. Ф. Филатова).

– Когда человеку может понадобиться кардиохирургическая помощь?

– Сердечно-сосудистые заболевания – одни из самых опасных: это ишемическая болезнь сердца и ее осложнения, гипертоническая болезнь, нарушения ритма сердца, врожденные и приобретенные пороки сердца, а также острые состояния – инфаркт и инсульт.

Сердце – это наш "мотор", "двигатель жизни", и если он забарахлит, то скажется это на всем организме, поэтому с его лечением нельзя затягивать, стоит обратиться к врачу при первых же симптомах.

– Вы упомянули инфаркты и инсульты, а как организована помощь пациентам с такими острыми патологиями? Что происходит после вызова скорой?

– В Москве внедрен новый стандарт сердечно-сосудистой помощи, создана мощная профильная инфраструктура – инфарктно-инсультная сеть, действует эффективная система маршрутизации и четкие, отлаженные алгоритмы, которые экономят драгоценные минуты для спасения жизней.

Пациентам с инфарктом оказывают экстренную помощь в 19 стационарах инфарктной сети. Если ситуация критическая (например, развился кардиогенный шок), больного везут в один из 14 специализированных шокцентров. Там есть аппараты механической поддержки кровообращения – они временно помогают сердцу выполнять свою работу. Если в 2010 году от вызова скорой до операции могло пройти несколько часов, то сегодня – не более 40 минут.

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Инсультная сеть насчитывает 13 стационаров для взрослых и один на базе Морозовской больницы для детей. Принципы те же: это четкая маршрутизация и максимальная оперативность – диспетчер видит всю необходимую информацию в режиме онлайн и направляет скорую в ближайший стационар, где есть свободная ангиографическая операционная и место в нейрореанимации. При этом экстренную операцию при инсульте начинают не позже чем через 40 минут после поступления в стационар. Благодаря этой системе в Москве смертность от инсульта уменьшилась на 15 %.

И при инфаркте, и при инсульте мы стараемся по максимуму использовать малоинвазивные методики, для того чтобы сделать лечение максимально безопасным и щадящим для организма человека, облегчить и ускорить его восстановление.

– А если речь не об экстренной ситуации, а о плановой операции? Как человек попадает к кардиохирургу?

– Если в экстренной ситуации все начинается со скорой, то в случае плановой операции путь пациента начинается в поликлинике: здесь он проходит первичные консультации и обследования. Затем его направляют к кардиологу или сразу к кардиохирургу – через систему бесшовной маршрутизации между поликлиникой и стационаром. Это цифровой сервис, который сводит к минимуму время ожидания плановой операции.

Когда речь идет о сложных операциях – например, на открытом сердце, с искусственным кровообращением или протезированием аорты, – подготовка требует особого внимания. Почему? Потому что у таких пациентов часто есть сразу несколько проблем со здоровьем. Перед операцией таким пациентам может потребоваться дополнительная диагностика, к работе с наиболее сложными случаями привлекают опытных специалистов разных профилей для мультидисциплинарной оценки состояния и выработки наиболее приемлемой для данного пациента тактики лечения.

Фото: департамент здравоохранения Москвы

– Марат Анварович, расскажите, какие новые технологии помогают в лечении и диагностике пациентов и какие современные методики и разработки применяются в лечении сердца и сосудов?

– Сегодня, когда в наших операционных стоит передовое инновационное оборудование, мы успешно проводим даже самые сложные вмешательства, используя малоинвазивные методики, когда вместо больших разрезов врачи делают крошечные проколы, активно используем возможности 3D‑визуализации, позволяющие получить четкие трехмерные изображения сердца и сосудов, рассмотреть их не только снаружи, но и изнутри.

Через крошечные проколы мы заменяем сердечные клапаны, в самых сложных случаях выполняем пересадку органа, а точность работы кардиостимуляторов проверяем в условиях стационара кратковременного пребывания. Благодаря всему этому сегодня мы спасаем гораздо больше пациентов. Более того, в масштабах всей страны у наших кардиохирургов самый большой опыт операций на аорте в самой опасной стадии, когда риск разрыва максимальный.

– Вы сказали, что открытый диалог очень важен. Что вы можете сказать пациентам, которые, несмотря ни на какие аргументы, боятся операций на сердце и сосудах?

– Страх – это нормальная, естественная реакция, однако бояться нечего, мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасность пациента и успешный исход операции. Человек находится в надежных руках: у нас работают высококвалифицированные хирурги и целые кардиохирургические команды, в которых каждый специалист знает свое дело. Операционные оснащены по последнему слову техники – есть все необходимое для сложных вмешательств. К каждой операции человека тщательно готовят, выполняют полное обследование, просчитывают все риски и формируют тактику лечения в соответствии с индивидуальными особенностями его здоровья. Благодаря такому подходу наши показатели – по сложности и успешному завершению операций – не уступают ведущим федеральным центрам и зарубежным клиникам.

С течением времени ситуация будет только улучшаться: уже сейчас в Москве строят настоящие "больницы будущего", где будет доступно передовое оборудование для лечения и диагностики самых сложных сердечно-сосудистых заболеваний.