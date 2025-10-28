СК: экс-замглавы Минцифры Паршин должен был получить взятку в 31,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший замглавы Минцифры России Максим Паршин собирался получить взятку в размере 31,5 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В 2023 году Паршин получил от представителя ряда коммерческих организаций Александра Моносова взятки на 3,75 миллиона рублей – часть из обещанной взятки в общей сумме на 31,5 миллиона рублей", – передает слова Петренко телеграм-канал СК.

Паршина задержали по подозрению в коррупции 13 июля 2023 года. Позже следствие и суд установили, что он за денежное вознаграждение пообещал экс-гендиректору ООО "БФТ-холдинг" Александру Моносову помощь в получении грантов Российского фонда развития информационных технологий на 449 миллионов рублей.

Сначала суд отправил обоих фигурантов дела под домашний арест, однако позднее Паршина заключили под стражу. При этом сам подсудимый отвергал свою причастность к получению крупной взятки. Гранты были выделены Минцифры для поддержки отечественных IT-компаний в рамках нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

Суд приговорил Паршина к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 315 миллионов рублей. Вместе с тем Моносов, обвиняемый в даче взятки, был приговорен к 8,5 года колонии со штрафом, как у Паршина.

