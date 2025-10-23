Экс-мэр Плеса Шевцов оформил на родственников две трети городской недвижимости

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Алексей Шевцов признан в РФ иноагентом)

Экс-мэр Плеса Ивановской области Алексей Шевцов (признан в РФ иноагентом) оформил на родных примерно две трети недвижимости города. Об этом сообщил региональный прокурор Андрей Жугин во время прений по делу о взыскании более миллиарда рублей с обвиняемого. Его слова передает РИА Новости.

В сентябре 2025 года прокуратура Ивановской области потребовала взыскать с бывшего мэра Плеса свыше миллиарда рублей и изъять в пользу государства примерно 150 имущественных объектов, которые принадлежат обвиняемому. Это связано с тем, что с 2005 по 2015 год Шевцов, являясь депутатом местного представительного органа и главой поселения, монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе.

Жугин рассказал, что большая часть объектов недвижимости была сперва записана на брата бывшего мэра Плеса. Однако затем имущество распределялось между всеми близкими для того, чтобы создать видимость добросовестной покупки недвижимости.

В результате площадь всех купленных Шевцовым объектов недвижимости гособвинитель сравнил с территорией плесского музея-заповедника.

"Примечательно, что Шевцов еще в том же 2005 году открыто противопоставил себя государству и обществу, поправ закон и поставив интересы собственного обогащения превыше интересов города и горожан", – указал прокурор, потребовав удовлетворить его иск в полном объеме.

В прошлом году суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора, в котором тот попросил изъять у Шевцова землю площадью 2,3 гектара. По его мнению, участки были получены экс-мэром Плеса незаконным путем. Также гособвинитель потребовал признать самовольными постройки, которые использовались под брендом "избинг-отелей", и призывал снести эти объекты.

В результате в течение года было изъято сразу несколько земельных участков площадью свыше 26 гектаров. Например, один из них находился на берегу реки Волги. Его площадь составляла свыше 20 гектаров. Землю Шевцов получил в аренду за 500 рублей в год. Иные участки в центре набережной города были переданы экс-мэру Плеса в обход конкурса и с грубыми нарушениями генерального плана, а также условий землепользования и застройки.

Кроме того, были изъяты земли, которые Шевцову передал экс-глава Приволжского муниципального района Сергей Сычев. Последнего в результате привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями в связи с получением от экс-мэра Плеса участков для родных.

Ранее следователи нашли у бывшего замначальника тыла внутренних войск МВД России, генерал-лейтенанта Владимира Панова более 40 объектов недвижимости. Имущество было оформлено на мужчину, а также на членов его семьи.

Кроме того, в ходе обысков у генерала было изъято более 21 миллиона рублей. По данным следствия, Панов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Государство понесло многомиллионный ущерб.

