Суд отказался взыскать 120 млн рублей по иску челябинского экс-губернатора к Малахову

Фото: Агентство "Москва"/Чингаев Ярослав

Савеловский суд Москвы отказался взыскать 120 миллионов рублей с телеведущего Андрея Малахова по иску о защите чести и достоинства экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением Савеловского суда города Москвы от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать", – сообщили в инстанции.

Однако юрист Юревича Игорь Трунов рассказал изданию 74.RU, что решение будет обжаловано. Адвокат отметил, что в данный момент находится в санатории на Кавказе, в связи с чем попросил суд отложить рассмотрение дела на другую дату.

"Но суд рассмотрел дело без участия истцов, вдвоем – суд и ответчики. Считаю, что это одно из грубых нарушений", – отметил Трунов.

Судебное разбирательство началось в мае 2024 года. Юристы экс-губернатора просили признать прозвучавшие на шоу "Малахов" сведения о совершении Юревичем целого ряда преступлений не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца. Также сторона защиты предлагала опровергнуть эти заявления.

До этого Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении активов АО "Макфа", а также аффилированных с компанией организаций в доход государства. Ответчиками выступали свыше 30 юрлиц (например, "Смак", "Первый хлебокомбинат", "Эм Джи Си Интернэшнл Б. В." и так далее) и более 10 физлиц (Владилен Фуфаров и многие другие).

Суд арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний в интересах государства.

При этом СМИ писали, что Генпрокуратура РФ отрицала, что заводы компании "Макфа" приостанавливали свою деятельность. Как утверждал официальный представитель ведомства Андрей Иванов, подобная информация в СМИ появилась ради искусственного формирования социальной напряженности в стране, а также для оказания давления на суд с целью вынесения приговора в пользу бенефициаров компании.