В Москве зафиксирован рекордный рост цен на "незамерзайку". В интернет-магазинах стоимость четырех литров жидкости приближается к тысяче рублей. В поисках более доступных цен многие автолюбители обращаются к частным продавцам, которые предлагают товар по цене почти вдвое ниже. Однако эксперты предупреждают о рисках, связанных с такими сделками.

Качественная незамерзающая жидкость должна содержать не менее 70% изопропилового спирта, что влияет на ее стоимость. Существует также более дешевый вариант на основе метанола, производство которого в России запрещено из-за случаев смертельного отравления. Союз автомобилистов предлагает отменить этот запрет и легализовать метанол, добавив в него денатурирующее вещество.

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