Финконсультант Никитина: оплата товаров долями сравнима с игроманией

В России уверенно набирают популярность сервисы оплаты товаров долями (BNPL). На сегодняшний день они распространены в основном на маркетплейсах, но постепенно перебираются и в офлайн-магазины. Чем дробная система отличается от кредитов и рассрочек и почему она может быть опасна для кошелька, разбиралась Москва 24.

Утром стулья, вечером деньги

Объем транзакций на мировом рынке сервисов оплаты долями BNPL (Buy now pay later – "Покупай сейчас, плати потом") в 2024 году достигнет 334 миллиардов долларов, подсчитали аналитики Juniper Reserch. По их же данным, к 2028-му эта цифра достигнет 687 миллиардов.

Только в России существует уже больше десятка сервисов, которые позволяют покупателям делить сумму покупок на несколько платежей, рассказал экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков. По его словам, такая система набирает популярность из-за своей простоты: первая часть списывается с карты сразу, а следующие – в течение 2–12 месяцев в зависимости от выбранного срока. При этом товар клиент получает сразу.

"Сервисы BNPL часто называют рассрочкой или беспроцентным кредитом, но это неправильно. Кредит – это когда вы занимаете деньги у банка, покупаете товар и потом ежемесячно с ним расплачиваетесь. С рассрочкой аналогично, но ее могут дать как банк, так и торговая точка. Вы при этом вступаете с ними в правовые отношения, подписывая договор, выплачивая комиссии и так далее", – объяснил Цыганков.



(предложение о заключении сделки неограниченному кругу лиц. – Прим. ред.) .

Константин Цыганков экономический обозреватель телеканала Москва 24 BNPL – это уже услуга от специального сервиса, то есть сторонней компании. Именно с ней вы вступаете в правовые отношения. В качестве договора на тех же сайтах маркетплейсов выступает публичная оферта

При этом выгоду получают все участники сделки. Клиент платит по частям и ему не приходится ждать одобрения заявки на кредит или рассрочку, магазин продает товар и сразу получает все деньги, а сервисы BNPL берут комиссию от продавца и покупателя.

При этом сумма переплаты зависит от срока и размера платежа. Например, при покупке электросамоката почти за 30 тысяч рублей можно оформить транши по 7,3 тысячи каждые две недели. В этом случае переплата составит всего один рубль. Однако она вырастет, если уменьшить сумму платежа или увеличить срок, предупредил эксперт.

В то же время Банк России считает BNPL зоной повышенного риска, заметил обозреватель. Регулятор видит проблему в том, что эти сервисы не проводят идентификацию клиента, из-за чего нет возможности соотнести данные с его общей долговой нагрузкой. Кроме того, подобные сделки не отображаются в кредитной истории покупателя, рассказал Цыганков.

Подводные камни

Финансовый консультант Алена Никитина в беседе с Москвой 24 отметила, что с помощью BNPL люди могут необдуманно скупать множество товаров, так как это просто и доступно.





Алена Никитина финансовый консультант Если у человека все хорошо с дисциплиной, ему не нужны будут такие сервисы. Они рассчитаны в основном на тех, кому все это интересно. Как игромания – их это действительно может увлечь.

По словам специалиста, если возникает такая проблема, необходимо принять срочные меры. Например, отдать свою банковскую карту родственнику, отказаться от кредиток или оформить самозапрет на подобные операции.

Кроме того, эксперт призвала не оплачивать товар долями или частями, если нет финансового резерва. В этом случае вообще лучше ничего не покупать, предупредила она.

"Должен быть депозит на непредвиденные расходы. Если его нет, лучше придумать другие варианты, но не влезать в рассрочки, кредиты и так далее", – заметила она.

В свою очередь, при просрочке клиент может столкнуться с неприятными последствиями, заметил в беседе с телеканалом Москва 24 эксперт Центра финансовой грамотности при столичном департаменте финансов Алексей Беляков.





Алексей Беляков эксперт Центра финансовой грамотности при департаменте финансов города Москвы Если клиент не вносит платеж вовремя, согласно договору, в его отношении могут быть санкции. К ним относится и добавление в реестр недобросовестных покупателей, а это запрет на использование сервиса в дальнейшем.

Кроме того, должника могут оштрафовать на прописанную в договоре фиксированную сумму, процент от невыплаченного платежа или пени за каждый день просрочки. Если покупатель так и не погасил свои обязательства, у сервиса есть право обратиться в суд или коллекторские агентства, если последнее предусмотрено договором, заключил Беляков.