05 июля, 23:30События
Участники Ночного велофестиваля преодолели 21 км по столице
Тысячи гостей приняли участие в Ночном велофестивале, который прошел в столице 5 июля.
Каждый желающий смог преодолеть 21 километр по 16 набережным Москвы-реки и Яузы. Причем многие подготовились к такому событию особенно ярко: сшили костюмы и украсили велосипеды подсветкой.
Завершился заезд при свете фонарей в полночь. Чтобы сделать вечер еще более незабываемым, для участников и зрителей подготовили развлекательную программу.
Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила фестиваль, пообщалась с гостями и прокатилась по ночному мегаполису.