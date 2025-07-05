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05 июля, 23:30

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Участники Ночного велофестиваля преодолели 21 км по столице

Участники Ночного велофестиваля преодолели 21 км по столице

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Тысячи гостей приняли участие в Ночном велофестивале, который прошел в столице 5 июля.

Каждый желающий смог преодолеть 21 километр по 16 набережным Москвы-реки и Яузы. Причем многие подготовились к такому событию особенно ярко: сшили костюмы и украсили велосипеды подсветкой.

Завершился заезд при свете фонарей в полночь. Чтобы сделать вечер еще более незабываемым, для участников и зрителей подготовили развлекательную программу.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила фестиваль, пообщалась с гостями и прокатилась по ночному мегаполису.

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