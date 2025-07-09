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09 июля, 12:30

Спорт

Москвичи и туристы смогут сыграть в шахматы в рамках проекта "Лето в Москве"

Москвичи и туристы смогут сыграть в шахматы в рамках проекта "Лето в Москве"

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Москвичи и туристы смогут попробовать себя в шахматах и других играх на площадках проекта "Лето в Москве". В Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся шахматный сквер. Турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят на Тверском бульваре и локациях "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках.

Кроме того, открыта 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоМария Рыбакова

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