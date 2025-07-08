Шахматный сквер открылся в Театральном проезде в рамках проекта "Лето в Москве"

В Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" в Москве открылся шахматный сквер. Турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках.

Кроме того, открыта 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва". Активным отдыхом можно заняться в рамках проекта "Спортивные выходные", там работают более 50 локаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.