08 июля, 12:30Спорт
Шахматный сквер открылся в Театральном проезде в рамках проекта "Лето в Москве"
В Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" в Москве открылся шахматный сквер. Турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках.
Кроме того, открыта 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва". Активным отдыхом можно заняться в рамках проекта "Спортивные выходные", там работают более 50 локаций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.