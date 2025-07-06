Баскетболист Влад Голдин сыграл свой первый матч за "Майами Хит"

Баскетболист Влад Голдин провел первый матч за "Майами Хит" и открыл личный счет в NBA. Встреча с "Сан-Антонио" завершилась победой его команды. Таким образом, 24-летний спортсмен заработал первые с 2018 года очки среди россиян в форме NBA. Ранее стало известно, что Голдин подписал с американским клубом двусторонний контракт. Он будет выступать за "Майами Хит" в Летней лиге и готовиться к следующему сезону.

Тем временем сербский теннисист Новак Джокович одержал свою сотую победу на Уимблдоне. Он обыграл соотечественника Миомира Кецмановича в матче третьего круга и стал вторым теннисистом, достигшим этой отметки. Встреча в Лондоне закончилась со счетом 6:3, 6:0, 6:4. Джокович назвал Уимблдон любимым турниром и признался, что чувствует себя привилегированным, находясь в таком положении. В четвертом круге шестая ракетка мира сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.