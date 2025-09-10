Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил выдающимся москвичам государственные награды, а также премии города 2025 года в области литературы и искусства. Мэр поздравил граждан с этими достижениями, а также с наступающим Днем города.

"Два события, казалось бы, разные, но на самом деле они тесно связаны между друг другом, потому что без вашего труда, без вашего таланта, умения и деятельности миллионов москвичей такой бы Москвы не было. Такой замечательной, красивой, динамично развивающейся", – сказал он.

Градоначальник уточнил, что, несмотря на проблемы, столица переживает один из самых динамичных периодов в своей истории. В частности, в городе строятся новые линии и станции метро, дороги и мосты, поликлиники и больницы, школы и колледжи. Москва благоустраивается, экономика развивается, а промышленность возрождается, подчеркнул он.

"Виток культуры и искусства, музеи, театры, возрождается индустрия российского кино. Креативная индустрия. Продолжают развиваться торговля и услуги. Город живет полноценной жизнью, развивается", – отметил Собянин.

По его мнению, все это свидетельствует о том, что Москва, несмотря на свои 878 лет, по-прежнему молода и энергична. Он поблагодарил москвичей за работу и талант.

Во время церемонии горожане были отмечены государственными наградами, в том числе орденом Почета, орденом Дружбы, орденом Пирогова и другими. Также жители столицы получили почетные звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный врач Российской Федерации" и "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".

Премиями Москвы в области литературы и искусства наградили 17 деятелей культуры в девяти номинациях. Их получили худрук Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов и худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет.

Ранее свыше 150 заведующих отделениями московских медучреждений получили звание "Московский врач". Торжественная церемония прошла в Гостином Дворе. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова поздравила медиков с этим достижением, пожелала им вдохновения и веры в себя, а также поблагодарила за труд и преданность делу.