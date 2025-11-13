Форма поиска по сайту

13 ноября, 07:30

Общество

Сотрудник в Череповце отсудил 580 тысяч рублей за увольнение из-за игры в World of Tanks

Сотрудник в Череповце отсудил 580 тысяч рублей за увольнение из-за игры в World of Tanks

В Череповце сотрудник отсудил у руководства 580 тысяч рублей за увольнение из-за игры в World of Tanks на рабочем месте. Мужчина трудился экономистом на фанерно-мебельном комбинате более 20 лет.

Но весной прошлого года его уволили после двух выговоров за использование корпоративной сети в личных целях. В суде выяснилось, что сотрудник играл только в перерывах и через личный интернет, а трудовой договор этого не запрещал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

