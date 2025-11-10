Полиция задержала двух бывших владельцев взорвавшегося в Нью-Дели автомобиля

Фото: ТАСС/AP/Manish Swarup

Правоохранители Индии задержали двух бывших владельцев автомобиля, взорвавшегося возле исторической крепости Красный форт в столице Нью-Дели. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на представителя полиции штата Харьяна Сандипа Кумара.

По информации издания, в данный момент полицейские отслеживают подробную историю продаж автомобиля для получения дополнительных улик. Правоохранители ведут расследование и рассматривают все возможные версии происшествия.

Автомобиль взорвался в Нью-Дели вечером 10 ноября. При этом оказались повреждены 3–4 ближайших машины. В результате случившегося погибли 8 человек, еще пострадали не менее 24.

Власти Нью-Дели ввели в городе режим повышенной готовности. Несколько позже посольство РФ в Индии сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет.

Также сотрудники полиции задержали владельца взорвавшегося автомобиля.