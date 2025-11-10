NDTV: владелец взорвавшейся в Нью-Дели машины задержан

Фото: ТАСС/ЕРА/RAJAT GUPTA

Владелец автомобиля, взорвавшегося в Нью-Дели, задержан правоохранительными органами, сообщает местный телеканал NDTV в соцсети Х.

Как передавал ранее телеканал News18, в связи со взрывом был задержан по меньшей мере один человек.

Машина, припаркованная неподалеку от входа на станцию метро у исторической крепости "Красный форт", взорвалась в столице Индии вечером 10 ноября.

В результате инцидента загорелись и получили повреждения еще 3–4 автомобиля, которые находились рядом. Прибывшие пожарные потушили огонь. Власти Нью-Дели ввели в городе режим повышенной готовности.

В результате случившегося пострадали не менее 24 человек, 3 из которых находятся в тяжелом состоянии. При этом жертвами взрыва стали 13 человек. Позднее стало известно, что российских граждан среди них нет.