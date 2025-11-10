10 ноября, 19:16Происшествия
Посольство России заявило, что граждане страны не пострадали при взрыве в Индии
Фото: AP Photo
Россиян среди погибших и пострадавших при взрыве автомобиля в Нью-Дели нет. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Индии.
Вместе с тем, как сообщили телеканалу NDTV местные полицейские, количество жертв взрыва увеличилось до 13 человек.
Машина взорвалась неподалеку от исторической крепости "Красный форт" в столице Индии вечером 10 ноября. Автомобиль был припаркован возле входа на станцию метро.
Помимо взорвавшейся машины, загорелись и оказались повреждены еще 3–4 автомобиля. Пожарным удалось потушить огонь.
В результате пострадали не менее 24 человек, из них 3 получили серьезные ранения. Власти Нью-Дели после случившегося объявили в столице режим повышенной готовности.
Уточнялось, что крепость "Красный форт" находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных мест у туристов.