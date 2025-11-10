10 ноября, 21:46Происшествия
Глава МВД Индии подтвердил гибель 8 человек при взрыве автомобиля в Нью-Дели
Фото: AP Photo
Восемь человек погибли при взрыве автомобиля в столице Индии, уточнил в беседе с агентством ANI глава МВД Индии Амит Шах.
СМИ ранее сообщали, что в результате происшествия погибли 13 человек.
Шах посетил место случившегося. Он уточнил, что взрыв произошел в 19:00 по местному времени в автомобиле Hyundai i20. Также глава ведомства отметил, что на утро 11 ноября назначено экстренное совещание с участием высокопоставленных сотрудников ведомства.
Машина взорвалась в Нью-Дели вечером 10 ноября. Инцидент произошел около входа на станцию метро. В результате загорелись и оказались повреждены 3–4 соседних автомобиля. Позднее возгорание ликвидировали. В результате случившегося пострадали не менее 24 человек.
Власти Нью-Дели ввели в городе режим повышенной готовности. Позднее стало известно, что россиян среди погибших и пострадавших нет. Также сообщалось, что правоохранительные органы задержали владельца взорвавшегося автомобиля.