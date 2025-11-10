Экс-президент Франции Саркози будет освобожден из тюрьмы

Фото: ТАСС/ EPA/Teresa Suarez

Бывший президент Франции Николя Саркози будет освобожден из тюрьмы под судебный контроль. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Апелляционный суд Парижа.

Таким образом, инстанция удовлетворила соответствующее ходатайство адвокатов экс-главы государства. Согласно условиям, Саркози будет запрещено покидать территорию страны.

Кроме того, инстанция назвала предварительное тюремное заключение бывшего президента необоснованным.

В октябре 2020 года Саркози обвинили в незаконном финансировании президентской кампании Ливией. Французская прокуратура требовала приговорить экс-президента к 6 месяцам тюрьмы и выписать ему штраф в размере 3 750 евро. Сам Саркози не признавал вину.

Позже его признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году – он потратил на нее 42 миллиона евро вместо положенных 22 миллионов.

В 2023 году Саркози также предъявили обвинения в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы".

В сентябре текущего года он был приговорен к 5 годам тюремного заключения.

