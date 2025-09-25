BFMTV: суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы

Фото: ТАСС/EPA/Teresa Suarez

Суд Парижа вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, передает телеканал BFMTV.

"Приговорен к пяти годам тюрьмы", – уточнили журналисты.

До этого суд признал экс-лидера страны виновным в участии в преступном сговоре, но оправдал по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.

Обвинение в незаконном финансировании президентской кампании было предъявлено Саркози в 2020 году. Политика подозревали в том, что он получил средства от Ливии. Прокуратура просила приговорить его к 6 месяцам тюрьмы, а также выписать ему штраф в размере 3 750 евро.

В 2021 году Саркози признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012-м. Сообщалось, что на кампанию он потратил 42 миллиона евро вместо положенных 22 миллионов.

Новые обвинения в рамках разбирательств по делу о финансировании предвыборной кампании 2007 года экс-президенту предъявили в 2023-м. Бывшего французского лидера обвинили в сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля и преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы.