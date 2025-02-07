AFP: экс-президента Франции Саркози обязали носить электронный браслет

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Бывшего президента Франции Николя Саркози обязали носить электронный браслет во исполнение приговора по делу о прослушивании телефонных разговоров. В пятницу, 7 февраля, он должен явиться за ним в суд, передает агентство France-Presse.

Как рассказал собеседник издания, на прошлой неделе экс-лидер Франции был вызван в суд Парижа, где ему разъяснили порядок исполнения приговора.

В 2023 году Саркози предъявили новые обвинения в рамках разбирательств по делу о финансировании предвыборной кампании 2007 года. Бывшего французского президента обвинили в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы".

В 2021 году Саркози признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году.

Ранее экс-президент Франции заявил , что страны Запада могут обеспечить безопасность Украины без ее вступления в Евросоюз и НАТО. Саркози выступил против вступления Украины в ЕС, выразив сомнение, что присоединение страны к сообществу решит ее проблемы с Россией.