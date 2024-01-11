Макрон утвердил состав правительства Франции

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Французский лидер Эммануэль Макрон утвердил состав кабинета министров, который сформировал новый глава правительства страны Габриэль Атталь. Об этом сообщается на сайте правительства Франции.

Генсекретарь канцелярии президента Алексис Колер объявил новых членов французского кабмина. Некоторые ведущие министры прежнего кабинета, главой которого была ушедшая в отставку Элизабет Борн, сохранили свои посты. Речь идет о министре экономики и финансов Брюно Ле Мэре, министре внутренних дел Жеральде Дарманене, министре обороны Себастьяне Лекорню и министре юстиции Эрике Дюпон-Моретти.

Главой МИД стал генсекретарь президентской партии "Возрождение" Стефан Сежурне, который сменил Катрин Колонну.

Кроме того, бывший министр юстиции при президенте Николя Саркози Рашида Дати была назначена министром культуры вместо Римы Абдул-Малак.

Экс-госсекретарь по делам молодежи Приска Тевено получила пост официального представителя кабмина вместо Оливье Верана.

34-летний Атталь ранее был министром образования. Он сменил на этом посту Элизабет Борн. Последняя занимала должность главы правительства Франции с мая 2022 года. В Елисейском дворце подчеркнули, что она вместе с остальными членами кабинета министров будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.