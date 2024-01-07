07 января, 21:11Политика
Почти две трети опрошенных немцев хотят сменить канцлера – СМИ
Фото: 123RF/valentinivantsov
Почти две трети опрошенных жителей Германии хотят сменить канцлера. Об этом говорится в исследовании института INSA, пишет РИА Новости.
По словам аналитиков, большинство респондентов были бы рады видеть на этом посту действующего министра обороны Бориса Писториуса. Такое мнение высказали 64,3% от 1 004 опрошенных.
Ранее ряд зарубежных СМИ называли Писториуса возможным преемником Шольца. По данным журналистов, последний может досрочно покинуть пост канцлера уже в 2024 году.
В качестве причин возможной отставки указаны общее снижение популярности действий правительства со стороны населения, а также скандал с компанией Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, который, как утверждается, может быть связан с российской разведкой и, предположительно, уехал в РФ.
Так, именно Шольц возглавлял в 2020 году министерство экономики ФРГ, когда стало известно о крупной мошеннической схеме, которой пользовалась Wirecard на протяжении нескольких лет. Тогда властей Германии обвиняли в том, что они не смогли вовремя выявить незаконную деятельность организации.
Писториус на данный момент он возглавляет рейтинг самых популярных немецких политиков, тогда как рейтинг Шольца опустился до 15%.
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