Саркози предъявили новые обвинения по делу о предвыборной кампании 2007 года – СМИ

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Экс-лидеру Франции Николя Саркози предъявили новые обвинения в рамках разбирательств по делу о финансировании предвыборной кампании 2007 года.

По данным BFMTV, бывшего французского президента подозревают в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы".

В 2021 году Саркози признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году.

Суд заключил, что бывший президент Франции знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупрежден о возможных перерасходах. Несмотря на это, он продолжил предвыборные митинги. Суд приговорил Саркози к одному году тюрьмы.



Адвокат Саркози заявила об отсутствии доказательств его вины в деле о прослушке