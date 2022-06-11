Суд приговорил бывшую и. о. президента Боливии к 10 годам тюрьмы

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Суд приговорил бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы. Оглашение вердикта транслировал государственный телеканал Unitel.

Политик признана виновной по делу о госперевороте. По словам судьи, Аньес виновна в неисполнении обязанностей сенатора и принятии решений, противоречащих конституции.

Аньес находится под стражей с марта прошлого года. Генпрокуратура Боливии просила для нее 15 лет тюрьмы. Бывшая и. о. главы государства отвергает свою вину и считает себя жертвой политического преследования.

20 октября 2019 года действующий президент Боливии Эво Моралес одержал победу в первом туре президентских выборов, но его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования.

Моралес покинул президентский пост после того, как в стране начались протесты, а вооруженные силы Боливии призвали главу государства обеспечить стабильность в стране. Власть в Боливии с одобрения местного Конституционного суда перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

Ранее сообщалось, что суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к 1 году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Сам политик на оглашении приговора не присутствовал.