Суд приговорил бывшую и. о. президента Боливии к 10 годам тюрьмы

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Фото: AP Photo/Juan Karita
Суд приговорил бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы. Оглашение вердикта транслировал государственный телеканал Unitel.
Политик признана виновной по делу о госперевороте. По словам судьи, Аньес виновна в неисполнении обязанностей сенатора и принятии решений, противоречащих конституции.
Аньес находится под стражей с марта прошлого года. Генпрокуратура Боливии просила для нее 15 лет тюрьмы. Бывшая и. о. главы государства отвергает свою вину и считает себя жертвой политического преследования.
20 октября 2019 года действующий президент Боливии Эво Моралес одержал победу в первом туре президентских выборов, но его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования.
Моралес покинул президентский пост после того, как в стране начались протесты, а вооруженные силы Боливии призвали главу государства обеспечить стабильность в стране. Власть в Боливии с одобрения местного Конституционного суда перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Ранее сообщалось, что суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к 1 году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Сам политик на оглашении приговора не присутствовал.
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