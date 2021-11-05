Бывшего помощника Макрона приговорили к трем годам тюрьмы

18:11
Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON
Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля приговорен к трем годам тюрьмы по делу о применении силы на манифестации в мае 2018 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Суд Парижа вынес решение, приговорив Беналля к трем годам заключения, два из которых назначены условно. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 евро, запретили в течение 5 лет занимать государственные должности и ввели запрет на ношение оружия.
Год заключение Беналля будет отбывать под домашним арестом. Следить за ним будут при помощи электронного браслета.
Судебный процесс по делу Беналля прошел в конце сентября. В общей сложности ему предъявили 12 обвинений.
Помимо Беналля к двум годам условного лишения свободы приговорили бывшего сотрудника службы безопасности президентской партии Венсена Краза. Также были осуждены бывшие сотрудники полиции Максанс Креза и Лоран Симонен.
В середине июля 2018 года в французских СМИ появилось видео, на кадрах которого Беналля в ходе манифестации 1 мая в Париже грубо обходится с девушкой и избивает находившегося рядом молодого человека.
Александра Беналля обвинили в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.
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