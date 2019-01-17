Экс-помощника Макрона задержали за незаконное использование диппаспорта

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Бывший помощник президента Франции Эмманюэля Макрона Александр Беналля задержан по подозрению в незаконном использовании дипломатического паспорта, сообщает телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Беналля сначала отстранили от выполнения служебных обязанностей, а потом уволили в связи с обвинениями в избиении участников манифестаций 1 мая в Париже.

После увольнения экс-помощник лишился права на обладание дипломатическим паспортом. Но, как выяснилось, продолжал его использовать во время зарубежных поездок.