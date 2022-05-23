Суд разрешил арестовать экс-президента Украины Януковича

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Киевский суд избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора страны.

По данным ведомства, 21 апреля 2010 года подозреваемый от имени Украины подписал соглашение с РФ, которым продлил пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет.

"Печерский районный суд города Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены", – говорится в сообщении.

В 2019 году суд заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. В то же время суд оставил в силе арест его имущества. Ранее его признали виновным в госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны.

Януковича отстранили от поста президента Украины в 2014 году. В 2017 году суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича.

