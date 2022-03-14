Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что предлагал действующему главе государства Владимиру Зеленскому план урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

В ответ на свое предложение Янукович получил отказ.

"Шанс остановить трагедию на Украине еще есть", – выразил мнение экс-лидер страны.

Ранее Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости. По мнению бывшего президента, ею стал отказ от дружеских отношений с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.