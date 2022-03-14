Неонацисты на Украине используют режим тишины для перегруппировки – МО РФ

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Батальоны неонацистов на Украине используют режим тишины для перегруппировки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во время брифинга.

По его словам, националисты используют мирных жителей в качестве живого щита. Кроме того, в Запорожье неонацисты захватили банки и отбирают деньги у зажиточных горожан, объясняя это нуждами сил территориальной обороны.

"Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги", – подтвердил Мизинцев.

Он отметил, что некоторые мирные жители Мариуполя пытаются самостоятельно покинуть город, опасаясь произвола со стороны националистов.

"На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города", – сообщил представитель НЦУО.

Мизинцев добавил, что неонацисты продолжают уничтожать русскоязычное население на Украине, фактически осуществляя геноцид. Кроме того, в заложниках у националистов остаются почти семь тысяч иностранных граждан.

"В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", – уточнил Мизинцев.

Он подчеркнул, что российская сторона неукоснительно соблюдает введенные режимы тишины.

Ранее Мизинцев сообщил, что российские военные уничтожили все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя. Также были ликвидированы силы националистов в жилых кварталах по периметру города.

До этого представитель НЦУО заявлял, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться. В отдельных городах она стала критической.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.