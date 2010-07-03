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Политика

04:04

Сенатор Аньес объявила себя исполняющим обязанности президента Боливии

политика за рубежом

Фото: AP/TASS/Natacha Pisarenko

Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес во вторник, 12 ноября, возложила на себя обязанности исполняющего обязанности главы государства. Об этом информирует ТАСС.

"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", – сообщила Жанин Аньес.

Она отметила, что собирается при первой же возможности провести в стране выборы президента.

"Мы хотим, чтобы результаты этих выборов, которые пройдут с порядочными, квалифицированными и независимыми властями, отразят желания народа", – подтвердила Аньес.

Ранее, 10 ноября, Эво Моралес заявил о своей отставке с поста президента Боливии. При этом он назвал сложившуюся ситуацию в стране государственным переворотом.

Покинуть свой пост его ранее попросили военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

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