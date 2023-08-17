Фото: ТАСС/Zuma

Возвращение Крыма в состав Украины является иллюзией, поскольку большинство его жителей считают себя русскими. С таким заявлением выступил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro.

Он напомнил, что до 1954 года полуостров являлся российской территорией. Вместе с тем, по мнению Саркози, для "утверждения настоящего положения вещей" необходим референдум под наблюдением международного сообщества.

С такими же предложениями бывший французский президент выступил и в отношении новых регионов РФ.

Саркози приветствовал попытки действующего лидера Франции Эммануэля Макрона найти выход из украинского конфликта. Однако он не довел их до конца, в частности, из-за давления со стороны стран Восточной Европы, отметил бывший президент Франции.

Ранее бывший президент США Барак Обама признал, что большинство русскоговорящих жителей Крыма высказывались за присоединение к России в 2014 году, однако некоторые европейские государства не понимали их желания.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что процесс передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен.