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Процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен, заявил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов.

По его словам, если внимательно изучить этот вопрос, становится очевидно, что полуостров никогда не покидал состава России.

"Границы РФ не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м. То есть процесс нашего приема – передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен", – сказал политик.

Он добавил, что подготовка обоснования для отмены решения о передаче Крыма УССР займет не так много времени. Как отметил Константинов, допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что до сих пор непонятно, как такое могло произойти. Глава парламента обратил внимание на то, что органы, решившие передать Крым из состава одной республики в другую, не обладали такими полномочиями.

"Это как если бы государственный совет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике. Это первое. Во-вторых, верховные советы республик вообще не принимали решения о передаче. И, в-третьих, не были обсуждены и обозначены границы союзных республик после изменения "места прописки" Крыма, а это ключевой момент при оформлении такого решения. Это не говоря уже о том, что не были проведены референдумы, которые подразумевались Конституцией СССР", – пояснил Константинов.

Также, по его словам, при передаче полуострова в состав УССР не было никакого документа, где прописывались бы гарантии защиты культурных, языковых и всех региональных традиций.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Он также назвал эти цели приоритетными для украинской армии.