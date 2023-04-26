В США готовят законопроект, требующий возвращения Украины к границам 1991 года – СМИ

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Члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий готовят законопроект, который потребует добиться возвращения Украины к границам 1991 года по завершении конфликта. Об этом пишет Yahoo News.

Ожидается, что соответствующий документ будет представлен в скором времени, его рассмотрит комитет по международным делам палаты.

Помимо этого, авторы законопроекта также призвали включить Украину в состав Североатлантического альянса и потребовать от РФ выплатить компенсации Киеву.

Вместе с тем, по мнению опрошенных экспертов портала, возвращение Украины к границам 1991 года представляется невозможным. В частности, по словам аналитика Бена Фридмана, украинским войскам потребуется чудо, если они захотят захватить Крым.

Ранее СМИ сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Варшаву пообещал польскому лидеру Анджею Дуде территории Западной Украины в обмен на помощь против РФ.

По мнению политолога Евгения Пашковского, интересы Польши заключаются в том, что она желает забрать себе как можно больше земель Украины, но с минимальным количеством населения.