СВР назвала острой тему пересмотра границ в Польше на фоне украинского кризиса

Фото: 123RF/andriano

Польская сторона на фоне украинского кризиса поднимает вопрос пересмотра границ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.

"Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что, по поступающим в СВР, сведениям для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств", – говорится в сообщении.

24 апреля похожее мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По мнению политика, Польша хочет поглотить некоторую часть территорий Украины, при этом такие амбиции представляют угрозу для европейских государств, а не для Москвы.

Медведев выразил уверенность в том, что к этому проекту руку приложили США. Однако, когда план будет запущен, лидеры Европы обратятся за помощью непосредственно к российской стороне, считает зампред Совбеза.