Политолог заявил, что Польша хотела бы забрать часть территорий Украины, но без населения

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Интересы Польши заключаются в том, что она желает забрать себе как можно больше земель Украины, но с минимальным количеством населения, считает политолог Евгений Пашковский. Об этом сообщает телеканал "360".

Пашковский заявил, что на данный момент интересы Украины состоят в том, чтобы вовлечь Польшу в конфликт с Россией. У польской стороны есть хорошие ресурсы, и она активно милитаризируется.



Но, с другой стороны, заметил политолог, есть и польские интересы, связанные с приобретением украинских территорий, при этом на них должно остаться как можно меньше населения.

"В противном случае в стране появится большая автономная территория бывшей Украины, которая будет настроена по меньшей мере антипольски, а то и крайне ксенофобски по отношению к полякам", – отметил он.

Пашковский напомнил о событиях 1920 года, когда в состав Польши после советско-польской войны вошла часть территорий бывшей Российской империи и Галичины.

"Жители этих территорий начали борьбу с поляками, были нападения на польских жандармов, польских учителей и колонистов, которые заселяли эти территории", – сказал политолог.

Развитие событий, связанных с восстаниями и сепаратизмом, как раз пугает как Украину, так и Польшу, отметил эксперт.

"Для них крайне выгодно, чтобы проходила мобилизация украинцев, чтобы мужское население, которое потенциально может оказывать сопротивление полякам, было в той или иной степени выбито", – добавил Пашковский.

Варшава будет действовать рационально и не станет вмешиваться в события, происходящие между РФ и Украиной, но так будет продолжаться до определенного момента, заключил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ. Он уточнил, что для того, чтобы граница между странами исчезла, Украине необходимо "одержать победу" и "немного пройти бок о бок" с Польшей.



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