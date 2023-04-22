Польша и Украина сделали первый шаг в сторону создания единого государства – СМИ

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Поток украинских беженцев после начала спецоперации России превратил Польшу в двунациональную страну. Такое мнение выразил обозреватель Михал Шулджиньский в статье для Rzeczpospolita.

"Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство – покажет время. Но на уровне социума это уже существует", – написал он, комментируя идею о создании единого государства из Польши и Украины.

По его словам, то, что Польша уже сейчас превратилась в двунациональную страну является фактом. Шулджиньский обращает внимание, что украинцы составляют уже более 8% от всего населения Польши.

Он считает, что данное явление может иметь "как положительные, так и отрицательные последствия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем между его страной и Польшей не будет никаких границ. Но для этого, по его словам, потребуется "одержать победу" и "немного пройти бок о бок" с Польшей.

Бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч заявила, что любые прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся нереальными, опасными и неправильными. По ее словам, эта идея не несет в себе ни экономического, ни социального, ни политического благополучия как для Польши, так и для самой Украины.