Политолог объяснил интерес Польши в проекте Речи Посполитой

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Политолог Владимир Корнилов заметил, что обсуждение проекта новой Речи Посполитой в польском обществе идет на фоне антиукраинских протестов. Этим наблюдением он поделился в беседе с телеканалом "360".

"Когда это было объявлено буквально, польская пресса это сразу подхватила с огромным удовольствием. Идея о новой Речи Посполитой активно <...> обсуждается", – заметил эксперт.

Параллельно этому, по его словам, в Польше идут волнения среди фермеров, а министр сельского хозяйства уходит в отставку после решения Евросоюза ввести беспошлинный ввоз продовольствия из Украины. Это Корнилов называет "дружбой по-польски".

"Польша не против приобрести земельку украинскую, <...> но зерно и другая сельхозпродукция – врозь", – пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем между его страной и Польшей не будет никаких границ. Но для этого, по его словам, потребуется "одержать победу" и "немного пройти бок о бок" с Польшей.

После высказывания Зеленского в Польше заговорили о возрождении Речи Посполитой. Предполагается, что единое государство Украины и Польши смогло бы лучше противодействовать России.



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