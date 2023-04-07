Арестович посоветовал Украине сменить президента

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог побороть в стране коррупцию, что сигнализирует о необходимости смены управляющего государством. Об этом заявил бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

"Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло", – заявил политик в интервью Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом).

Подобным образом Арестович ответил на вопрос журналистки, сможет ли Польша спасти Украину от коррупции после объединения, об идее которого ранее заявил сам Зеленский.

Экс-советник офиса президента Украины также добавил, что в условиях конфликта в стране Зеленский мог бы применить "экстраординарные меры", однако "это произошло не до конца".

Тем временем в Польше, комментируя идею Зеленского об объединении двух государств, заявили, что подобное не принесет пользы ни одной из стран. Бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч считает, что отказ от государственных границ может стать опасным.



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