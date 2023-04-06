В Польше высказали опасения после идеи Зеленского о создании единого государства

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Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании единого государства между Варшавой и Киевом опасна и далека от реальности. Об этом заявила бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч.

"Любые прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся мне нереальными, опасными, неправильными", – сообщила дипломат в эфире RMF FM.

По мнению Пелчинской-Наленч, идею украинского лидера нельзя воплотить на практике. Кроме того, она не несет в себе ни экономического, ни социального, ни политического благополучия как для Польши, так и для самой Украины.

Вместе с тем дипломат указала на необходимость для Польши ориентироваться на собственные интересы. Например, стране следует организовать восстановление украинской территории на европейские и западные средства так, чтобы это было выгодно для нее.

Ранее Зеленский заявил, что в будущем границы между Украиной и Польшей должны быть стерты. Однако для реализации подобной идеи, по его словам, Украине "необходимо одержать победу" и "немного пройти бок о бок" с Польшей.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал подождать, чтобы понять смысл слов Зеленского. По его словам, трактовать такие высказывания можно по-разному, в том числе и как то, что в будущем Польша поглотит Украину.



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