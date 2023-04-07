Украина могла бы стать частью польского государства после завершения конфликта – СМИ

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Присоединение Украины к польскому государству позволило бы стране лучше противодействовать России. Об этом в статье для Rzeczpospolita заявил журналист Томаш Гжегож Гроссе.

В материале говорится, что польские эксперты советуют вернуться к формату Речи Посполитой. Такое госустройство должно установиться после завершения боевых действий на Украине, отмечается в статье.

"Имеется в виду углубленное сотрудничество стран нашего региона, в первую очередь Польши и Украины. Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой", – пояснил журналист.

По мнению журналиста, подобный формат госустройства позволит обеспечить безопасность и стабильность.

Ранее бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч высказала опасения в вопросе объединения Польши и Киева в единое государство. По ее словам, идея президента Украины Владимира Зеленского о создании единого государства между Варшавой и Киевом опасна и далека от реальности. Кроме того, это не принесет пользы ни для одной из сторон.

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