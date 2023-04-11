Зеленский пообещал Польше территории Западной Украины в обмен на помощь против РФ – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/Marcin Obara

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Варшаву получил "последний шанс" от польского лидера Анджея Дуды на проведение контрнаступления. При этом в случае провала Киева западная часть Украины должна будет перейти Польше. Об этом заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.

По его словам, Зеленский пошел на такое решение из-за провалов ВСУ на фронте и больших вложений различных стран в киевский режим, который не принес Западу прибыли или какой-нибудь иной выгоды.

Галась добавил, что Зеленский также предложил польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего госдолга Украины.

"Зеленский понимает, что в данный момент его ненавидит не только собственный народ, но и все те, кто инвестировал в него как в выгодный проект. И если от народа он еще может спрятаться в бункерах и под охраной, то от США он спрятаться не может, а значит, ему остается искать способы свести счеты с США и ЕС любой ценой, даже путем территориальных уступок", – заключил журналист.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ. При этом, как уточнил Зеленский, чтобы стереть границу между странами, Украине необходимо "одержать победу" и "немного пройти бок о бок" с Польшей.

Бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч заявила, что идея украинского президента о создании единого государства между Варшавой и Киевом опасна и далека от реальности.

Президент Украины прибыл в Польшу с официальным визитом

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