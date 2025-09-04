Экс-президент Франции Саркози назвал исторической ошибкой вражду с Россией

Фото: AP Photo/Hiro Komae, Pool

Бывший французский лидер Николя Саркози ответил на слова нынешнего главы страны Эммануэля Макрона, который заявил об угрозе от России, назвав такое высказывание исторической ошибкой. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на интервью политика Le Figaro.

По его мнению, в данный момент европейские страны более изолированы на международной арене, чем Россия, что становится большим риском. Как отметил экс-президент Франции, Европа проигрывает в конфликте.

Кроме того, Саркози подчеркнул, что Украина не способна одержать победу в противостоянии и в будущем она может лишиться еще большего.

Ранее Макрон анонсировал новую встречу "коалиции желающих", которая состоится на неделе. На ней стороны отчитаются о работе европейских начальников штабов за последние дни.

Во встрече примут участие глава Франции, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и другие европейские лидеры.

Также Макрон пригрозил российской стороне новыми санкциями, если Владимир Путин не согласится на встречу с Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

