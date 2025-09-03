Путин назвал оскорбления Мерца попыткой снять с Запада ответственность за Украину

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Оскорбления со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца являются попыткой снять с коллективного Запада ответственность за трагедию на Украине, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Мерц ранее заявлял, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. По его словам, Москва якобы дестабилизирует Берлин и проводит операции по вмешательству через соцсети. Он также согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Путина "хищником у дверей Европы".

Глава РФ рассказал, что узнал об этих словах канцлера за несколько минут до своего выступления.

Говоря об ответственности Запада, Путин пояснил, что в 2014 году министры иностранных дел Германии, Франции и Польши приехали в Киев и подписали документ, который являлся соглашением между действующим тогда президентом страны Виктором Януковичем и оппозицией. Согласно этой договоренности, спорные вопросы политического характера должны были решаться в конституционном поле.

"А буквально там через день или на следующий день произошел государственный переворот. Кровавый и жестокий. Никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. Вот с этого и начался конфликт", – подчеркнул президент.

Кроме того, власти Киева использовали бронетехнику и авиацию против мирного населения регионов Украины, которые не согласились с госпереворотом.

Трагедия произошла из-за игнорирования интересов России в сфере ее безопасности, однако РФ не допустит наплевательского отношения, отметил Путин.

"Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, то должен знать, что мы таких вещей, когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг нее события и никак не реагирует, таких вещей мы никогда допускать не будем", – заявил российский лидер.

Кроме того, все попытки РФ решить украинский вопрос мирно были "пущены под откос", указал президент. Это произошло из-за фактического отказа от минских соглашений. В то же время Запад использует Украину для решения своих экономических проблем в отношениях с разными странами, указал Путин.

При этом на саммите ШОС вопрос о санкциях США в отношении других стран почти не обсуждался. Российский лидер объяснил это тем, что "это не очень касается" участников организации.

Путин добавил, что европейские страны, относящиеся к "партии войны", хотят воевать до "последнего украинца" и всегда нападают на "партию мира", к которой относятся США.

"Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят: нужно воевать до последнего украинца. А есть представители действующей американской администрации, сам президент, которые пытаются найти решение, причем решение мирными средствами", – заключил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что Москва готова повысить уровень представителей на переговорах с Киевом, если такая необходимость возникнет. Он не стал уточнять фамилии людей, которые могут войти в переговорные группы. Однако глава государства подчеркнул, что РФ может довести делегации до "высокого политического уровня", и добавил, что важность в этом вопросе представляет результат.

