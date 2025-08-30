Мерц заявил, что Германия уже находится в конфликте с Россией

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Германия на сегодняшний день уже находится в состоянии конфликта с Россией. Такое мнение высказал немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу LCI.

Он утверждает, что Россия якобы дестабилизирует большую часть ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети. Службы разведки ежедневно докладывают об "атаках на инфраструктуру и оказание влияния на общественное мнение со стороны РФ", добавил Мерц.

Канцлер Германии также согласился со словам французского лидера Эммануэля Макрона, назвавшего Владимира Путина "хищником у дверей Европы".

В МИД РФ, комментируя заявление Макрона, отметили, что президент Франции зачастую делает заявления, выходящие за грань приличия и здравого смысла. В ведомстве подчеркнули, что именно Франция является настоящим хищником, значительно повлиявшим на украинский кризис.

Ранее Мерц заявил, что если встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев". На этот случай, продолжил канцлер, Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции.