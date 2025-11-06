Point: экс-президент Франции Саркози боится есть тюремную еду и питается йогуртами

Фото: ТАСС/EPA/Teresa Suarez

Бывший президент Франции Николя Саркози, который находится в тюрьме Санте, боится употреблять местную еду, сообщает издание Point со ссылкой на близких политика.

По информации СМИ, Саркози "осознает враждебное отношение к себе" и отказывается прикасаться к любой еде, которую ему приносят в камеру. Он боится, что кто-то мог плюнуть в его пищу или "сделать что-то еще хуже". Из-за этого экс-президент питается только йогуртами.

При этом он также отвергает единственную альтернативу тюремному питанию – покупать продукты и готовить самостоятельно, так как совершенно не умеет готовить и не делает этого из принципа.

В октябре 2020 года Саркози обвинили в незаконном финансировании президентской кампании Ливией. Французская прокуратура требовала приговорить экс-президента к 6 месяцам тюрьмы и выписать ему штраф в размере 3 750 евро. Сам Саркози заявлял, что он невиновен.

Позже его признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году – он потратил на нее 42 миллиона евро вместо положенных 22 миллионов.

В 2023 году Саркози также предъявили обвинения в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы".

В сентябре 2025 года он был приговорен к 5 годам тюремного заключения. В октябре бывшего президента разместили в одиночной камере с небольшим телевизором. При этом перед отправкой Саркози встретили аплодисментами несколько сотен демонстрантов.

В СМИ появилась информация, что экс-политик не мог уснуть из-за криков и насмешек со стороны других заключенных. Он подвергся издевательствам из-за своего роста.

