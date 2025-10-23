Daily Mail: заключенные криками и насмешками мешали Саркози спать

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Бывший президент Франции Николя Саркози не мог уснуть в тюрьме Санте из-за криков и насмешек со стороны других заключенных, передает Daily Mail.

Издание сообщает, что Саркози подвергся издевательствам из-за своего роста. Отмечается, что заключенные также требовали экс-президента выйти и "показать свою голову".

После произошедшего в соседнюю тюремную камеру пришли полицейские.

В октябре 2020 года Саркози предъявили обвинения в незаконном финансировании президентской кампании Ливией. Сообщалось, что его кампании передали почти 50 миллионов евро.

Прокуратура Франции требовала приговорить бывшего президента к 6 месяцам тюрьмы и выписать ему штраф в размере 3 750 евро. Сам Саркози заявлял, что он невиновен.

Позже его признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году. Он потратил на нее 42 миллиона евро вместо положенных 22 миллионов. На заключительное заседание экс-президент не явился.

В 2023 году Саркози предъявили обвинения в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы".

В сентябре этого года его приговорили к пяти годам тюремного заключения. В октябре бывший президент был помещен в парижскую тюрьму Санте. Его разместили в одиночную камеру с небольшим телевизором. Перед отправкой Саркози встретили аплодисментами несколько сотен демонстрантов.

Адвокат экс-президента рассказал, что в первый день заключения Саркози занялся спортом и начал писать книгу о событиях, происходящих в тюрьме.

