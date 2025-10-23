Daily Mail: заключенные криками и насмешками мешали Саркози спать

23 октября, 16:32Политика
Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ
Бывший президент Франции Николя Саркози не мог уснуть в тюрьме Санте из-за криков и насмешек со стороны других заключенных, передает Daily Mail.
Издание сообщает, что Саркози подвергся издевательствам из-за своего роста. Отмечается, что заключенные также требовали экс-президента выйти и "показать свою голову".
После произошедшего в соседнюю тюремную камеру пришли полицейские.
В октябре 2020 года Саркози предъявили обвинения в незаконном финансировании президентской кампании Ливией. Сообщалось, что его кампании передали почти 50 миллионов евро.
Прокуратура Франции требовала приговорить бывшего президента к 6 месяцам тюрьмы и выписать ему штраф в размере 3 750 евро. Сам Саркози заявлял, что он невиновен.
Позже его признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году. Он потратил на нее 42 миллиона евро вместо положенных 22 миллионов. На заключительное заседание экс-президент не явился.
В 2023 году Саркози предъявили обвинения в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы".
В сентябре этого года его приговорили к пяти годам тюремного заключения. В октябре бывший президент был помещен в парижскую тюрьму Санте. Его разместили в одиночную камеру с небольшим телевизором. Перед отправкой Саркози встретили аплодисментами несколько сотен демонстрантов.
Адвокат экс-президента рассказал, что в первый день заключения Саркози занялся спортом и начал писать книгу о событиях, происходящих в тюрьме.