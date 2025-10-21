Адвокат Дарруа: Саркози начал писать книгу в первый день тюрьмы

Фото: ТАСС/TERESA SUAREZ

Бывший президент Франции Николя Саркози в первый день заключения в тюрьме начал работу над книгой и посвятил время спорту. Об этом рассказал его адвокат Жан-Мишель Дарруа, передает телеканал BFMTV.

Дарруа отметил, несмотря на то что первый день в заключении – это "всегда ужасно", Саркози держится стойко. Адвокат подчеркнул, что экс-президента в тюрьме навестила и его жена Карла Бруни.

Немногим ранее адвокат Саркози Кристоф Ингрен сообщал, что в книге, к которой приступил французский экс-лидер, будут описываться пережитые в тюрьме события.

В 2020 году Саркози предъявили обвинение в незаконном финансировании президентской кампании 2007 года. Следствие считает, что он мог получить до 50 миллионов евро из Ливии, которые, по показаниям свидетелей, перевозились чемоданами с наличными.

Прокуратура Франции требовала приговорить бывшего президента к 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 3 750 евро. При этом сам Саркози настаивал на своей невиновности.

Позднее экс-президента признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году. Суд вынес приговор в отсутствие Саркози, так как он заседание не посетил.

Затем ему предъявили новые обвинения в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы".

В сентябре суд приговорил Саркози к 5 годам тюрьмы. 21 октября экс-президент был помещен в парижскую тюрьму Санте. Его разместили в одиночной камере с ограниченными условиями, при этом отправке в тюрьму предшествовала акция поддержки со стороны сторонников.