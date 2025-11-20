В России могут повысить в 10 раз штрафы за курение на работе

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России предложили увеличить в 10 раз административную ответственность за курение на рабочих местах. Соответствующее обращение председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Общественники сообщили, что регулярно фиксируют случаи курения в офисах, производственных помещениях, санитарных зонах и служебных пространствах по всей стране. Особенно распространено использование вейпов.

Подобные инциденты провоцируют конфликтные ситуации, ухудшают санитарно-гигиенические условия труда, а также являются причиной жалобы сотрудников на аллергические реакции, неприятные запахи, ухудшение самочувствия и прочее.

По мнению общественников, действующие штрафы за курение в запрещенных местах в размере 500–1 500 рублей не являются достаточно сдерживающим фактором. Сами работодатели также редко применяют какие-либо допмеры дисциплинарного воздействия.

В связи с этим предлагается повысить штрафы за курение в неположенных местах до 5–15 тысяч рублей, то есть в десять раз. Для работодателей, не обеспечивающих соблюдение запрета курения на рабочих местах, также предлагается установить повышенную ответственность.

Кроме того, эксперты считают необходимым расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора в части фиксации и пресечения нарушений.

"Мы убеждены, что усиление ответственности за курение в неположенных местах – это не только вопрос охраны здоровья и санитарной безопасности, но и важный фактор сохранения здоровья граждан, повышения производительности труда, укрепления корпоративной культуры и предотвращения профессиональных конфликтов", – приводит РИА Новости слова Лещинской.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта.

Депутаты также предложили запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. По словам парламентариев, предложение обусловлено абсолютно новым подходом к антитабачной политике.