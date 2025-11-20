Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 03:50

Общество

В России могут повысить в 10 раз штрафы за курение на работе

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России предложили увеличить в 10 раз административную ответственность за курение на рабочих местах. Соответствующее обращение председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Общественники сообщили, что регулярно фиксируют случаи курения в офисах, производственных помещениях, санитарных зонах и служебных пространствах по всей стране. Особенно распространено использование вейпов.

Подобные инциденты провоцируют конфликтные ситуации, ухудшают санитарно-гигиенические условия труда, а также являются причиной жалобы сотрудников на аллергические реакции, неприятные запахи, ухудшение самочувствия и прочее.

По мнению общественников, действующие штрафы за курение в запрещенных местах в размере 500–1 500 рублей не являются достаточно сдерживающим фактором. Сами работодатели также редко применяют какие-либо допмеры дисциплинарного воздействия.

В связи с этим предлагается повысить штрафы за курение в неположенных местах до 5–15 тысяч рублей, то есть в десять раз. Для работодателей, не обеспечивающих соблюдение запрета курения на рабочих местах, также предлагается установить повышенную ответственность.

Кроме того, эксперты считают необходимым расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора в части фиксации и пресечения нарушений.

"Мы убеждены, что усиление ответственности за курение в неположенных местах – это не только вопрос охраны здоровья и санитарной безопасности, но и важный фактор сохранения здоровья граждан, повышения производительности труда, укрепления корпоративной культуры и предотвращения профессиональных конфликтов", – приводит РИА Новости слова Лещинской.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта.

Депутаты также предложили запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. По словам парламентариев, предложение обусловлено абсолютно новым подходом к антитабачной политике.

"Московский патруль": в Госдуме рассмотрят полный запрет продажи вейпов

Читайте также


общество

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика