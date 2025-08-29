Нарколог Холдин: главной проблемой для курящих бегунов являются никотин и иные токсины

Фото: 123RF/last19

Курение оказывает негативное воздействие на легкие и сердечно-сосудистую систему тех, кто занимается бегом. Это связано с содержащимися в сигаретах никотином и прочими токсичными веществами, рассказал в беседе с "Радио 1" психиатр-нарколог, главный внештатный специалист подмосковного Минздрава Виталий Холдин.

Эксперт объяснил, что во время бега организму нужно больше кислорода. Однако у курящих людей он поступает в меньших количествах, поскольку никотин негативно влияет на процесс его обмена в тканях.

Это приводит к тому, что мышцы восстанавливаются намного медленнее, указал Холдин. Именно по этой причине тело хуже адаптируется к нагрузкам, в результате чего тренировки становятся менее эффективными.

Чтобы исправить эту ситуацию, специалист посоветовал полностью отказаться от курения. Только в этом случае бег будет приносить пользу и удовольствие, уточнил психиатр-нарколог.

Ранее спортивный врач Илья Мелехин рассказал, что хруст суставов во время спортивных занятий не всегда свидетельствует о наличии патологий. Он отметил, что это может быть связано с тем, что у человека таким образом сформированы кости.

По его словам, зачастую хруст в суставах возникает из-за неправильного проведения тренировки. В частности, Мелехин призывал не забывать делать разминку перед тем, как приступить к основным упражнениям. В зале медик рекомендовал сперва походить на беговой дорожке, сделать растяжку и разогреть мышцы, чтобы повысить их эластичность. Также избавиться от хруста можно, пересмотрев план тренировок, отметил врач.